Officiellt: Antoine Semenyo klar för Manchester City

Det har uppgetts vara väldigt nära ett tag.

Nu är affären klar.

Manchester City värvar Antoine Semenyo från Bournemouth.

Foto: Bildbyrån

Antoine Semenyo har ryktats vara nära en övergång till Manchester City under de senaste veckorna.

Denna fredag så har den engelska toppklubben presenterat den ghananske yttern.

– Jag är så stolt över att ha skrivit på för Manchester City, säger Semenyo via klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag har följt City under det senaste decenniet under Pep Guardiola, och de har varit det dominerande laget i Premier League samt uppnått fantastiska saker i Champions League, FA-cupen och ligacupen.

26-åringen har skrivit på ett kontrakt med toppklubben som sträcker sig fram till sommaren 2026.

Enligt tidigare uppgifter så betalar City 65 miljoner pund till Bournemouth för Semenyo, detta motsvarar omkring 800 miljoner kronor.

