Semenyo tvåmålsskytt när Bournemouth slog Fulham

Bournemouth tog emot Fulham i Premier League.

Då vann ”The Cherries” med 3–1.

Antoine Semenyo blev tvåmålsskytt.

Foto: Alamy

Under fredagskvällen tog Bournemouth emot Fulham i Premier League. Ett Bournemouth som har gått starkt i inledningen av säsongen fick se sig själva i underläge när Fulhams Ryan Sessegnon satte matchens första mål i den 70:e minuten.

Men Bournemouth svarade upp. Bara åtta minuter senare slog Bournemouth-stjärnan Antoine Semenyo till med kvitteringsmålet. I den 84:e minuten vände hemmalaget matchen när Justin Kluivert smällde in 2–1.

I den 96:e minuten stängde Semenyo matchen med sitt andra mål för kvällen.

I Fulham spelar huserar svensken Jonah Kusi-Asare. Den förre AIK-talangen fick spendera hela matchen på bänken.

