Foto: Alamy

Siffrorna visar: Där är Gyökeres sämst i Premier League

Tor Sundberg
Webbredaktör
Viktor Gyökeres har inte fått målproduktionen att rulla på i Premier League.
Nu visar också statistiken att den svenske anfallaren har det tufft i andra parametrar.
Han ska bland annat vara högt upp på listan över förlorat bollinnehav, enligt The Telegraf.

Foto: Alamy

Sedan Viktor Gyökeres, 27, anslöt till Arsenal från Sporting Lissabon har den svenske anfallaren spelat 24 matcher i vilka det har blivit sju fullträffar.

Det har han också gjort i ett Arsenal som leder Premier League med sex poäng ner till Manchester City och går mot en mycket fin säsong.

Ser man enbart till målproduktionen i den engelska högstaligan är han hela 15 mål från skytteligaledaren Erling Haaland i Manchester City, men det finns även andra parametrar som Aspudden-sonen befinner sig långt nere på listan i.

Enligt data från The Telegraf, som har jämfört de 33 anfallare som har spelat minst 500 minuter i Premier League har Gyökeres:

  • Tappat mest boll av samtliga anfallare.
  • Slagit tredje färst passningar av alla anfallare.
  • Vunnit fjärde färst dueller av alla anfallare
  • Ha fyra anfallare som har vunnit mindre luftdueller bakom sig.

Senare idag ställs Arsenal mot Portsmouth i FA-cupens tredje omgång. Då får vi se om Viktor Gyökeres kan bättra på sin målproduktion.

