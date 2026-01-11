Siffrorna visar: Där är Gyökeres sämst i Premier League

Viktor Gyökeres har inte fått målproduktionen att rulla på i Premier League.

Nu visar också statistiken att den svenske anfallaren har det tufft i andra parametrar.

Han ska bland annat vara högt upp på listan över förlorat bollinnehav, enligt The Telegraf.

Foto: Alamy

Sedan Viktor Gyökeres, 27, anslöt till Arsenal från Sporting Lissabon har den svenske anfallaren spelat 24 matcher i vilka det har blivit sju fullträffar.

Det har han också gjort i ett Arsenal som leder Premier League med sex poäng ner till Manchester City och går mot en mycket fin säsong.

Ser man enbart till målproduktionen i den engelska högstaligan är han hela 15 mål från skytteligaledaren Erling Haaland i Manchester City, men det finns även andra parametrar som Aspudden-sonen befinner sig långt nere på listan i.

Enligt data från The Telegraf, som har jämfört de 33 anfallare som har spelat minst 500 minuter i Premier League har Gyökeres:

Tappat mest boll av samtliga anfallare.

Slagit tredje färst passningar av alla anfallare.

Vunnit fjärde färst dueller av alla anfallare

Ha fyra anfallare som har vunnit mindre luftdueller bakom sig.

Senare idag ställs Arsenal mot Portsmouth i FA-cupens tredje omgång. Då får vi se om Viktor Gyökeres kan bättra på sin målproduktion.