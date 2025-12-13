Skämtsam Salah: ”Två veckor i rad? Nej, nej”

Mohamed Salah gick till attack efter förra veckans match mot Leeds United.

Efter dagens seger – med egyptiern tillbaka på planen så kom dock inga uttalanden.

– Två veckor i rad? Nej, nej, säger Salah skämtsamt i den mixade zonen enligt flera brittiska medier.

Foto: Bildbyrån

Förra veckans möte mellan Liverpool och Leeds United var tredje matchen i rad som Mohamed Salah bänkats av Arne Slot och efter matchen gick egyptiern till attack mot Slot och klubben.

Salah petades sedan helt mot Inter i Champions League i veckan, men under gårdagen kom uppgifter om att Salah var välkommen tillbaka.

Egyptiern fanns också med i truppen mot Brighton i dag och redan i den första halvleken fick han hoppa in, då Joe Gomez tvingades kliva av skadad.

Salah stod sedan för framspelningen till Liverpools avgörande 2–0-mål, men några nya uttalanden bjöd inte egyptiern på i den mixade zonen efter matchen.

– Två veckor i rad? Nej nej, hörs Salah skämtsamt säga när han passerar igenom den mixade zonen enligt flera brittiska medier.

Dagens match var Salahs sista för Liverpool på åtminstone ett tag, härnäst väntar nämligen Afrikanska mästerskapen för honom tillsammans med Egypten.