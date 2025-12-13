Ekitiké visade vägen för Liverpool – Salah med poäng

Liverpool tog andra raka segern denna lördag.

Hugo Ekitiké stod för båda hemmalagets mål.

Mohamed Salah, som byttes in tidigt i matchen, spelade fram till det andra.

Foto: Bildbyrån

För andra Premier League-matchen i rad har Hugo Ekitiké gjort två mål för Liverpool. Mot Leeds United senaste räckte det dock bara till en poäng, men i dag fick Liverpool med sig alla tre.

Ekitiké slog till direkt redan i den första minuten efter en svag resning från en Brighton-försvarare och Liverpools ledning stod sig till paus.

Brighton hade sedan ett gyllene läge att kvittera tidigt i den andra halvleken, men Diego Goméz prickade då stolpen från nära håll. Istället var det Liverpool som skulle utöka, 2–0-målet kom via Ekitikés panna. Fransmannen blev lämnad relativt omarkerad på en hörna i den 60:e minuten och kunde enkelt styra Mohamed Salahs fina hörna i mål.

Egyptiern som var petad mot Inter senaste efter sin attack efter bänkningen mot Leeds var i dag tillbaka i truppen och Salah byttes in tidigt i matchen, då Joe Gomez tvingades kliva av skadad.

Brighton vek dock inte ned sig och bortalaget skapade flera bra reduceringschanser, men bollen letade sig inte in i mål.

På stopptid var Salah sedan otroligt nära att fastställa slutresultatet till 3–0, då Chiesa serverade honom mer eller mindre öppet mål, men egyptern sköt då över.

Slutresultatet blev 2–0 och Alexander Isak som började på bänken fick ungefär en kvart på plan.