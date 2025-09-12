Slot efter misslyckade affären: ”Det är synd”

Liverpools affär med Crystal Palace-kaptenen Marc Guehi sprack.

Nu berättar Liverpool-tränaren Arne Slot om den misslyckade övergången.

– Sådana saker händer saker inom fotbollen, säger Slot under en presskonferens.

Foto: Bildbyrån

Liverpool är den klubb som har värvat för mest pengar i hela Premier League denna sommar. En av affärerna som var nära att gå i mål var värvningen av Crystal Palace-spelaren Marc Guehi. Dealen sprack under deadline day då Londonklubben inte lyckades hitta en ersättare till Guehi i tid.

Inför Liverpools match mot Burnley, efter landslagssamlingen, adresserar Liverpools tränare Arne Slot sina tankar efter affären som aldrig blev av.

– Sådana saker händer inom fotbollen, det kanske hände våra spelare också förr i tiden, att de trodde att de var så nära att skriva på någon annanstans och så i sista stund förändras saker och ting. Det här kan hända, säger Slot på en presskonferens enligt Liverpool Echo.

Liverpool-tränaren håller inte tillbaka på att deras mål var att plocka in Marc Guehi.

– För mig skulle vi naturligtvis vilja värva honom, eftersom vi var intresserade av honom. Som jag har sagt många gånger, om vi känner att vi kan stärka laget med en chans på marknaden, tvekade vi aldrig att göra det och det är vad vi försökte göra.

Samtidigt öppnar han upp för en potentiell värvning i vinter.

– Det är synd, men inte bara för oss, utan även för spelaren tycker jag. Men han är på en bra plats, spelar på Palace där han vann Community Shield och

FA-cupen med en väldigt bra tränare också. Låt oss se vad framtiden har att erbjuda för honom och för oss.

Liverpool mot Burnley spelas på söndagen klockan 15.00.