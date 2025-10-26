Slot hånades efter förlusten: ”Blir sparkad imorgon”

Liverpool är inne i en svacka.

Förlusten mot Brentford betyder att laget nu har lika många Premier League-förluster som under hela sin titel­säsong och tränaren Arne Slot erkänner problemen efter kritik och hån från läktarna.

Foto: Bildbyrån



I och med lördagens förlust mot Brentford har Liverpool nu förlorat lika många Premier League-matcher den här säsongen som under hela säsongen de stod som ligavinnare (4 matcher).



Efter matchen erkände Slot problemen öppet i BBC Match of the Day:

– Det var ett besviket resultat och en besviken prestation. Att släppa in tre mål är alldeles för mycket om man vill vinna fotbollsmatcher. Det första var en fast situation, det andra en kontring – precis det som Brentford är bra på. Vi gjorde inte det mest grundläggande rätt.



Men laget kritiseras av utomstående parter.



– De har blivit dominerade av Brentford, säger Sky Sport-journalisten David Richardson.



Samtidigt sjöng Brentford supportrarna om Arne Slot under matchens slutskede:



”Du blir sparkad i morgon”, sjöng Brentford-fansen hånfullt mot bortatränaren, enligt BBC.



