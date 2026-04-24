Elin Sørum: ”Det känns inte som en final”

STOCKHOLM. Hammarby tar emot BK Häcken i den första av två matcher i Europa Cup-finalen.

Det blev en helsvensk final, något som gör att den sista finalkänslan saknas.

– Det känns inte som en final. Vi ska möta Häcken, säger nyförvärvet Elin Sørum inför matchen.

Hammarby och Häcken är de två lagen som ska spela en historisk final i Europa Cup. Både en pokal och chans till Champions League-spel står på spel, men trots det saknas den sista pirriga känslan inför finalen, det tycker i alla fall Hammarbys Elin Sørum.

– Ja, det är det. Det känns inte som en final. Vi ska möta Häcken. Det är ett svenskt lag, men samtidigt, när vi går ut till stadion imorgon och det är mycket fans, tror jag att vi kommer känna att det är final, säger Elin Sørum.

”Bajen” har mött Häcken mycket på senaste tiden och framöver är det många matcher mot Göteborgslaget på kort tid. Hammarby har full koll på vad som behövs för att överlista svenska mästarna.

– Jag tror att vi är medvetna om de individuella egenskaper spelarna har som är bra. Så vi måste ta ut dem. Jag tror att det kommer att bli en tuff match. Åtminstone låter det som att det är så varje gång man möter Häcken. Jag tror att det kommer att bli jämnt.

Hon fortsätter:

– De är bra på kontringar. De har bra fart. Så det handlar om att ta ut dem, få tillbaka bollen snabbt, men också ta ut de löpningar som kommer. Men samtidigt ska vi spela vårt spel och jag tror att det kan passa oss väldigt bra att möta Häcken också.

I skrivande stund är det över 7000 biljetter sålda och Sørum, som anslöt till Hammarby inför denna säsong, berättar om betydelsen att ha det stora stödet.

– Nej, de är viktiga. Det är helt säkert. De skapar en bra stämning på våra matcher och vi uppskattar dem oerhört mycket. De ger oss extra energi, och det är en motivation att ge det där lilla extra, avslutar Sørum.

Europa Cup-finalen mellan Hammarby och Häcken har avspark 15:00.