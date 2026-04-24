Bajen-tränarens besked – Janzen missar Europa Cup-finalen

Foto: Bildbyrån

Efter att ha besegrat klubbar som Brann, Ajax, Sporting och Sparta Prag har Hammarby tagit sig till den första finalen av Uefas nyinstiftade Europa Cup.

Där ställs man mot BK Häcken i vad som är ett helsvenskt dubbelmöte som inleds i Stockholm under lördagen.

Till den matchen kommer ”Bajen” att behöva klara sig utan nyförvärven Vivienne Lia, Mari Nyhagen och Madison Pogarch – som inte är registrerade i Europa-truppen.

Den kanske största av smällar handlar dock om Mathilde Janzen, 21, som kommer att missa morgondagens match till följd av en fotskada. Det meddelar Hammarby-tränaren William Strömberg dagen före finalen.

– Status är att Viv, Mari och Madison inte är registrerade och att Mathilde Janzen har fått en smäll på foten och är inte tillgänglig, säger Strömberg till FotbollDirekt.

Mathilde Janzen slog den avgörande straffen som innebar att de grönvita slog ut Sporting under vägen till finalen.