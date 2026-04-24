Uppgifter: Guardiola kan ta över det italienska landslaget

Pep Guardiola uppges kunna lämna Manchester City efter säsongen.

Skulle han göra det är han aktuell för att ta över det italienska landslaget.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Pep Guardiola har varit tränare för Manchester City sedan sommaren 2016 och bland annat vunnit sex Premier League-titlar samt en Champions League-titel. Så sent som i slutet av mars lyfte han även pokalen i ligacupen efter seger mot Arsenal i finalen.

Under de senaste åren har dock flera frågetecken om spanjorens framtid lyfts. Enligt uppgifter från början av april sägs Guardiola lämna den ljusblå klubben efter säsongen.

Skulle han göra det kan han komma att ta över det italienska landslaget. Enligt uppgifter från La Gazzetta dello Sport kommer den förre elitspelaren inte att ta över ett annat klubblag direkt i det fall att han lämnar.

Däremot utesluter han inte att ta över ett landslag, i detta fall det italienska.

Italien står utan förbundskapten sedan Gennaro Gattuso lämnade sitt uppdrag efter att nationen missat sitt tredje raka VM-slutspel.