Beskedet: Newcastle-stjärnan missar matchen mot Arsenal

Anthony Gordon kunde inte spela matchen mot Bournemouth i lördags.

Nu står det klart att han, tillsammans med Tino Livramento, missar mötet med Arsenal i morgon.

– Han hinner inte bli redo i tid till den här matchen, förklarar tränare Eddie Howe på en presskonferens.

Newcastle United är inne i en tuff period och står noterade för tre raka förluster i Premier League och befinner sig för närvarande på en 14:e-plats i tabellen.

Inför morgondagens match mot ligatvåan Arsenal står det också klart att ”The Magpies” får klara sig utan två spelare.

Det handlar om högerbacken Tino Livramento och stjärnan Anthony Gordon. Det meddelar tränaren Eddie Howe på en presskonferens.

– Tino har genomgått en undersökning, och vi tror inte att det rör sig om en allvarlig skada. Han ska göra en ny undersökning i helgen för att fastställa hur länge han blir borta. Vi får se om han spelar igen den här säsongen, förklarar Howe.

Kring Gordon, som missade mötet med Bournemouth till följd av höftproblematik, säger tränaren:

– Anthony kommer inte att kunna spela matchen. Han har inte tränat den här veckan. Han hinner inte bli redo i tid till den här matchen, men förhoppningsvis till nästa.

Matchen mellan Arsenal och Newcastle har avspark klockan 18.30 i morgon, lördag.