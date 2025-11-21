Slot med Isak-besked: ”Hoppades han skulle spela mer för Sverige”

Alexander Isak gjorde ett inhopp för Sverige i novembersamlingen.

Något Liverpool-tränaren Arne Slot inte tyckte om.

– För oss hade det varit bättre om han hade fått några fler minuter i den andra matchen, säger han enligt Talksport.

Foto: Bildbyrån

Alexander Isak bänkades Sveriges kvalmatch mot Schweiz men fick hoppa in med knappa halvtimmen kvar. I den sista matchen mot Slovenien fick han titta på.

En som misstycker Isaks knappa speltid är hans klubblagstränare Arne Slot. Liverpool-bossen menar att svensken borde fått spela mer i Slovenien-matchen.

– Alex, vi hoppades att han skulle spela lite mer för Sverige, säger han enligt Talksport och fortsätter:

– Men han var en match ifrån att bli avstängd, så av uppenbara skäl spelade de inte honom, men för oss hade det varit bättre om han hade fått några fler minuter i den andra matchen.

Alexander Isak har fortfarande haft det svårt att slå sig in i Liverpool då han dragits med skavanker under inledning av säsongen. Slot menar att han fortfarande jobbar på att hitta flåset igen.

– Det stora problemet vi har haft och fortfarande har är matchkonditionen och tiden de har missat under försäsongen.

Liverpool ligger på en åttondeplats i Premier League.