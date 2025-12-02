Slot om stjärnans ilska: ”Han var inte glad”

Mohamed Salah bänkades för första gången under tränaren Arne Slot.

Något Liverpool-stjärnan inte var nöjd med.

– Han var inte glad att han inte startade, säger Slot enligt The Sun.

Foto: Alamy

Liverpool har gått igenom en tuff period med tre förluster på sina senaste fem matcher. Under söndagen lyckades man ta tre poäng när West Ham besegrades med 2–0. Då fick Alexander Isak starta och gjorde sitt första mål i Premier League för Liverpool.

Svenskens start innebar att Mohamed Salah, för första gången under tränaren Arne Slot, bänkades. Egyptiern byttes inte in och var upprörd efteråt.

– Jag säger det milt eftersom han har varit så enastående för den här klubben och kommer att vara det i framtiden. Han var inte glad att han inte startade, men han var inte den enda, säger tränaren Arne Slot enligt The Sun.

Samtidigt som Salah inte var nöjd över att bli ratad i startelvan, tog han det professionellt.

– Sättet han uppförde sig på var som man kan förvänta sig av en sådan professionell person, han stöttade sina lagkamrater och skötte sig riktigt bra, säger Liverpool-tränaren och fortsätter:

– Man kan inte vara en spelare som måste spela var tredje dag på en hög nivå, men han är så disciplinerad och vet vad man ska göra för att hålla sig i form.

Liverpool ställs mot Sunderland på onsdag.