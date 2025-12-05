Slot: ”Salah är alltid i mina tankar”

Mohamed Salah har varit utanför Liverpools elva i två raka matcher.

Nu ger tränaren Arne Slot beskedet att de fortsatt planerar en framtid med honom.

– Han är alltid i mina tankar som startspelare eller inhoppare, säger Slot enligt Sky Sports.

Foto: Alamy

Mohamed Salah har blivit ratad i två raka startelvor av Liverpool-tränaren Arne Slot. Det har dessutom nyligen rapporterats om att intresse från saudiska klubbar består för egyptiern.

Samtidigt menar Slot att han inte planerar att släppa Salah.

– Varje spelare är i mina tankar som startspelare eftersom vi har så många bra spelare, säger Slot enligt Sky Sports och fortsätter:

– ”Mo” har varit en exceptionell spelare för oss. Han är alltid i mina tankar som startspelare eller inhoppare.

Liverpool-tränaren menar att det inte är ovanligt att frågetecken uppstår när han väljer att bänka Salah.

– Han har varit så inflytelserik för den här klubben och för mig och för sina lagkamrater i sex eller sju år. Det är normalt att om jag inte spelar spelare som precis kommit till klubben så pratar vi om det, så det är helt normalt att folk pratar om det när han inte spelar.

Mohamed Salah anslöt till Liverpool 2017 och står den här säsongen noterad för fyra mål och två assist på 13 ligamatcher.

Kontraktet med Liverpool sträcker sig till sommaren 2027.