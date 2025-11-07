Slots besked: Alexander Isak tillbaka i träning

Alexander Isak är tillbaka efter skadan.

Nu kommer han att återgå till träning med Liverpool.

– Han kommer att träna idag, säger tränaren Arne Slot till Sky Sports.

Alexander Isaks start i Liverpool har varit tuff. Den svenske anfallaren har dragits med en ljumskskada i flera veckor och missat viktiga matcher. Inte minst senast i Champions League mot Real Madrid.

Nu kommer Liverpool-tränaren Arne Slot med glädjande besked. Isak kommer att träna kollektivt med resten av laget för första gången sedan han ådrog sig skadan.

– Han kommer att träna idag för första gången med laget igen efter att ha varit borta i tre veckor, säger Slot till Sky Sports och tillägger:

– Jag vet att jag sa för tre veckor sedan att hans försäsong är över, så nu är det dags för oss att se var han är, men jag måste återkomma till de orden, för om man bara har varit på rehab i tre veckor så är man inte tillbaka på samma nivå som han var på för tre veckor sedan. Återigen, jag måste säga att ge honom lite tid.

Liverpool ställs mot Manchester City på söndag.

Alexander Isak är uttagen i Graham Potters landslagstrupp inför VM-kvalmatcherna mot Schweiz och Slovenien den 15 och den 18 november.