Slots vilja med Isak: ”Måste se till att han rör bollen”

Liverpool är inne i en tuff period – Alexander Isak likaså.

Därför vill tränare Arne Slot att svensken ska få fler bollar att jobba med.

– På min lista finns det med att vi ska bli bättre på att få in våra nior mer i spelet, säger han enligt Liverpool Echo.

Tolv matcher, två mål. Det är Alexander Isaks facit i Liverpool-tröjan sedan han lämnade Newcastle sent under sommaren.

Det senaste målet gjorde han under förra helgen när han spräckte målnollan i Premier League för ”The Reds”. För att det ska bli mer av den varan menar Liverpool-tränaren Arne Slot att han hoppas få se Isak i fler farliga lägen mot Leeds United under lördagen.

– Han är inte den enda nian som lider av att inte ha fått så många chanser. Jag tittade även på andra halvlek mellan Leeds och Manchester City och hela Leeds match mot Chelsea och på den här nivån är inte alltid niorna involverade i så många chanser varje match, men det är helt säkert att vi vill sätta honom i fler farliga situationer, säger Slot enligt Liverpool Echo.

– Vi har inte skapat så många chanser senaste tiden, då vi har varit mindre offensiva. På min lista finns det med att vi ska bli bättre på att få in våra nior mer i spelet, fortsätter han.

För att Isak ska få fler lägen behöver han också vara en större del av spelet. Det menar åtminstone Arne Slot.

– Det är inte idealiskt (att i genomsnitt ha 14 bollkontakter per match). Han hade 22 i Newcastle, så anfallare har inte massor med bollkontakter. Jag skulle bli förvånad om Erling Braut Haaland har 100 bollkontakter per match. Vi måste se till att han rör bollen i stunder, då det spelar roll.

Matchen mellan Leeds United och Liverpool har avspark klockan 18.30.



