Smällen: Carvalho missar resten av säsongen

Brentford meddelar ett bakslag.

Fabio Carvalho, 23, har ådragit sig en knäskada och missar resten av säsongen.

Foto: Alamy

Fabio Carvalho anslöt till Brentford från Liverpool i fjol. Den här säsongen står han noterad för sex framträdanden i Premier League.

Nu meddelar Brentford att portugisen missar resten av säsongen. Anledningen ska vara att han ådragit sig en knäskada och väntas genomgå en operation.

Klubben meddelar även att han redan börjat rehabilitera sig.

Carvalhos kontrakt med ”The Bees” sträcker sig till sommaren 2029.