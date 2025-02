TV: Liverpool leder Premier League i stor stil

Under onsdagskvällen tog Liverpool mot Newcastle i Premier League.

Dominik Szoboszlai och Alexis Mac Allisters mål ledde ”The Reds” till en ny seger.

Nu leder Arne Slots lag serien med hela 13 poäng.



***



I inledningen av matchen ägde hemmalaget den mesta av bollen samtidigt som Newcastle ställde sig lågt. I inledningen av matchen ropade även Mohamed Salah på straff, utan någon aktion från domare Michael Oliver.



Med elva minuter spelade hittade Luis Diaz in till Dominik Szoboszlai som, från slottet av boxen, kunde placera in 1-0 bakom Nick Pope.



Newcastle hade sina chanser att kvittera genom en djupledslöpande Callum Wilson, som dock var offside vid två av dessa tillfällen. Annars var den första halvleken Liverpools och Szoboszlai var inte långt ifrån att utöka efter 36 minuter.



Något mer mål föll inte under den första halvleken. Således ledde hemmalaget matchen med uddamålet.



Med drygt en timme på klockan spelade Mohammed Salah snyggt fram till Alexis Mac Allister som behärskat sköt in 2-0 för Liverpool.



Trots flera lägen för Liverpool blev det inga fler mål på Anfield under onsdagskvällen. I och med Arsenals poängtapp leder man nu Premier League med hela 13 poäng.





***



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboslai, Díaz – Jota.



Newcastle: Pope; Livramento, Schär, Burn, Hall – Guimarães, Tonali, Willock – Murphy, Wilson, Gordon.