Andy Robertson har tackats av i Liverpool.

Nu sägs försvararen vara klar för Tottenham Hotspur, enligt uppgifter.

Andy Robertson, 32, har spelat sin sista match i Liverpool-tröjan. I den sista omgången tackades den skotske ytterbacken av efter att ha gjort

Robertson har under en tid ryktats till ligarivalen Tottenham Hotspur.

Nu rapporterar transferexperten Fabrizio Romano att affären i princip är klar, trots att Juventus försökt kapa övergången.

Robertson noterades för 373 matcher i Liverpool.