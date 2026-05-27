Uppgifter: Robertson klar för Tottenham
Andy Robertson har tackats av i Liverpool.
Nu sägs försvararen vara klar för Tottenham Hotspur, enligt uppgifter.
Andy Robertson, 32, har spelat sin sista match i Liverpool-tröjan. I den sista omgången tackades den skotske ytterbacken av efter att ha gjort
Robertson har under en tid ryktats till ligarivalen Tottenham Hotspur.
Nu rapporterar transferexperten Fabrizio Romano att affären i princip är klar, trots att Juventus försökt kapa övergången.
Robertson noterades för 373 matcher i Liverpool.
