Solskjær avslöjar: Ville värva Haaland till United

Ole Gunnar Solskjær ville plocka in flera stjärnor under sin tid i Manchester United.

En av dem är landsmannen Erling Haaland.

– Jag sa till klubben direkt: Köp honom, säger Solskjær i podcasten Stick To Football.

Ole Gunnar Solskjær tog över som tränare i Manchester United 2019. Tidigare hade han basat över den norska storklubben Molde, där en viss Erling Haaland slog sig fram.

I en intervju i podcasten Stick To Football berättar Solskjær hur han låg på United att värva Haaland.

– Erling var med mig i Molde i mer eller mindre två säsonger. Sommaren innan jag kom ringde jag klubben och sa: ”Ni måste värva den här killen, han kommer att bli helt i toppklass”. Det var i juni eller juli och de sa att de inte hade tillräckligt med rapporter, säger norrmannen i podcasten.

Den förre United-tränaren avslöjar att han ville att klubben skulle köpa honom när han sålts till Salzburg. Solskjær berättar att hans utköpsklausul låg på 20 miljoner euro (218 miljoner kronor).

– När jag kom in som övergångstränare hade vi (Molde) sålt honom till Salzburg. Jag säger direkt till klubben: Köp honom. Han hade en utköpsklausul. Ingen annan då skulle ha betalat de pengarna. Det var 20 miljoner euro och det hade varit ett kap. Det var klubbens beslut att inte köpa honom då, säger Solskjær.

Erling Haaland värvades i stället av Dortmund och köptes senare av Manchester City.

Ole Gunnar Solskjær arbetar i dag som matchanalytiker för Uefa.