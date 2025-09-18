Spelarfacket i kontakt med Chelsea om Sterling

Raheem Sterling har ingen framtid i Chelsea.

Enligt The Mirror har spelarfacket PFA tagit kontakt med London-klubben.

Anledningen ska vara att se till att den petade spelaren behandlas korrekt.

Foto: Alamy

Raheem Sterling, 30, har återvänt till Chelsea efter lånesejouren i Arsenal. Men någon plats i A-laget kommer yttern inte att få. Sterling får, tillsammans med Axel Disasi, inte träna med resten av laget och tvingas hålla i gång separat.

– De är Chelsea-spelare eftersom de har ett kontrakt med klubben. Just nu tränar de fortfarande separat. Tanken är att fortsätta på exakt samma sätt, sa tränaren Enzo Maresca tidigare i veckan och slog fast att det inte finns en väg tillbaka för duon.

– Med oss? Nej, sa han.

Då kan avtalet brytas

Nu rapporterar The Mirror att spelarfacket Professional Footballers Association (PFA) har varit i kontakt med Chelsea. Anledningen sägs vara att säkerställa att Sterling och Disasi kan träna för att hålla sig på toppnivå. PFA vill också försäkra sig om att Chelsea inte bryter mot några regler, enligt The Mirror.

Foto: Alamy

Enligt Fifa-regler kan det utgöra ett ”kränkande beteende” att tvinga en spelare att träna på egen hand kan, vilket skulle kunna göra det möjligt för spelaren att säga upp sitt eget kontrakt med ”rättfärdigad anledning”.

Raheem Sterling har kontrakt med Chelsea fram till sommaren 2027.