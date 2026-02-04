Sportchefen om stjärnförvärven: ”Vill stötta dem”

Liverpool spenderade stora pengar på nyförvärv under sommaren.

Däremot har de inte lyckats införliva förväntningarna.

– Alla dessa spelare är här av en väldigt god anledning, de är toppspelare, säger sportchefen Richard Hughes enligt ESPN.

Foto: Alamy

Sommarens transferfönster blev ett dyrt sådant för Liverpool som spenderade omkring 446 miljoner euro på nyförvärv. Det är även det dyraste fönstret någonsin för en Premier League-klubb genom historien.

Bland spelarna man värvade finns bland annat Alexander Isak, Hugo Ekitike, Florian Wirtz och Milos Kerkez. Just nu går den svenske stjärnan skadad medan spelare som Ekitiké och Wirtz har börjat varva igång på senare tid.

Nu delger Liverpools sportchef Richard Hughes sin bild av det gångna sommarfönstret och menar att samtliga nyförvärv kommer att vara värda pengarna i framtiden.

– Man vill finnas där för att stötta dem och inte “kväva” dem. Alla dessa spelare är här av en väldigt god anledning, de är toppspelare. Alla har bidragit till att få dem till klubben och vi var alla väldigt nöjda med vad vi gjorde i somras, inte bara jag, säger Hughes enligt ESPN och fortsätter:

– Det är en kollektiv ansträngning som hjälper dessa killar att omsätta den form de har värvats till klubben för och bli den bästa versionen av sig själva. Så länge spelarna är de rätta från första början, och vi är helt övertygade varje gång vi tar in någon om att de är det, så kommer prestationerna på planen snabbt att följa.

Vidare berättar sportchefen att huvudtränare Arne Slot har en stor roll att fylla kring det ovannämnda.

– Självklart pratar vi om fotboll och prestationer, men jag låter alltid Arne leda det. Naturligtvis kommer jag i ett samtal att komma fram till en åsikt och inte bara reagera på Arnes. Hjälpte det att vi kom in tillsammans vid samma tidpunkt? Möjligen. Men det är viktigare att vi hade synergi redan från första stund, avslutar han.

