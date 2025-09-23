Spurs besked om Kulusevski: ”Tillbaka innan slutet av året”

Dejan Kulusevski har inte varit tillgänglig för Tottenham under säsongsstarten.

Nu meddelar Spurs-tränaren Thomas Frank när den svenske landslagsspelaren är tillbaka.

– Han kommer att vara tillbaka innan slutet av året, säger Frank enligt Football London.

Foto: Bildbyrån

Dejan Kulusevski har gått skadad sedan ett par månader tillbaka och har även opererat sitt knä.

Således har han missat hela Tottenham Hotspurs inledning av Premier League samt Sveriges start på VM-kvalet.

Just nu håller 25-åringen på att rehaba sitt knä för att komma tillbaka till planen. Det menar Spurs-tränaren Thomas Frank att Kulusevski kommer att vara innan årsskiftet.

– Kulusevski är en toppspelare. Jag har alltid gillat honom när jag sett honom på avstånd. En nyckelspelare för oss, en nyckelspelare för mig. Jag vill ha honom tillbaka så snart som möjligt och han jobbar hårt för att göra det. Han kommer att vara tillbaka innan slutet av året, säger Frank enligt Football London.

Senare under tisdagen ställs Tottenham mot Doncaster i ligacupen. Då får London-laget klara sig utan flera spelare. Totalt sett är sju spelare inte tillgängliga för kvällens match. Detta i form av James Maddison, Radu Dragusin, Yves Bissouma och Kulusevski som dras med långtidsskador samt Kota Takai, Randal Kolo Muani, Ben Davies och Dominic Solanke som inte har tagits ut i truppen.

– Alla som var tillgängliga senast är tillgängliga igen. Kolo Muani och Ben Davies har mindre skador men den här matchen kom helt enkelt för tidigt för dem. Dominic (Solanke) och (Kota) Takai gör framsteg, de tränade med laget idag, menar Frank.

Matchen mellan Tottenham Hotspur och Doncaster har avspark klockan 20.45 ikväll.

