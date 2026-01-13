Spurs-ikonen tror på Amorim: ”Den ideala tränaren”

Thomas Frank har varit ifrågasatt som tränare i Tottenham.

Den förre storspelaren Sol Campbell tror att Ruben Amorim kan ersätta dansken.

– Jag tror inte att han kommer att åka tillbaka till Portugal, säger Campbell till Sky.

Foto: Bildbyrån

Thomas Frank har fått en trevande start som huvudtränare i Tottenham Hotspur. Dansken har varit ifrågasatt under en längre tid. Den tidigare Spurs-spelaren Sol Campbell lyfter ett oväntat namn som kan ta över om dansken sparkas.

Campbell menar att Ruben Amorim, som nyligen sparkats av Manchester United, är en perfekt ersättare till Frank.

– Ruben Amorim skulle vara den ideala tränaren för Tottenham. De kommer att titta på honom. De pratar förmodligen med honom nu, det skulle inte förvåna mig, säger engelsmannen till Sky.

Campbell tror att Amorim inte reser hem till Portugal – utan att ett nytt uppdrag väntar i England.

– Jag tror inte att han kommer att åka tillbaka till Portugal. Tottenham kommer att prata med honom för att se om det finns någon oenighet. Det kommer att finnas folk som pratar bakom kulisserna.

Sol Campbell spelade för Spurs mellan 1992 och 2001 innan han gjorde den ”förbjudna” övergången till Arsenal.

Tottenham ligger på en 14:e plats i Premier League.