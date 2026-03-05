Spurs mardröm – publiken går hem i halvtid

Tottenham tar emot Crystal Palace på hemmaplan.

I halvtid leder gästerna med 3-1.

Foto: Alamy

Tottenham befinner sig i kris. Klubben sparkade nyligen tränaren Thomas Frank och kämpar för att hålla sig ovanför nedflyttningsstrecket.

Den nya tränaren Igor Todur har förlorat sin två första matcher som Spurs-tränare. Nu talar mycket för att hans tredje kommer snart.

Tottenham ligger under med 3-1 i halvtid hemma mot Crystal Palace, med en man mindre på plan efter en utvisning. Klipp från matchen visar att hemmapubliken redan nu börjar röra sig hemåt.

Om resultatet står sig kommer Spurs befinna sig bara en poäng från nedflyttningsstrecket.