Spurs med måstematch – Bergvall spås starta

Tottenham är i akut behov av poäng mot Sunderland.

Då ser Lucas Bergvall ut att får förtroendet från start, enligt London Evening Standard.

Senaste gången som Lucas Bergvall fanns med i Tottenhams laguppställning i Premier League var Bournemouth-borta den 7 januari. Efter en period med skadekänningar ser mittfältaren ut att åter få starta för Spurs.

Tidningen London Evening Standard förutser att svensken kommer starta söndagens match mot Sunderland, i det som är Roberto De Zerbis första match som tränare.

Tottenham befinner sig just nu under nedflyttningsstrecket i Premier League efter att bottenkonkurrenten West Ham besegrat Wolverhampton Wanderers med 4–0.

Lucas Bergvall har startat tio matcher för Spurs den här säsongen.