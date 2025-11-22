Spurs nya sponsor väcker reaktioner

Tottenhams nya sponsoravtal väcker stor uppmärksamhet i England.

Klubben uppmuntrar, via lanseringsklippet, sina supportrar att överväga hårtransplantationer.

Tottenham presenterar ett nytt och uppseendeväckande partnerskap med hårtransplantationskliniken Elithair.



Framöver kommer Elithair att synas på Tottenhams hemmamatcher som klubbens ”Official Hair Treatment Partner”. För att lansera samarbetet har Spurs släppt en egen ”feel-good-film”, som klubben själv beskriver det.

I filmen får man följa en pappa som, efter att ha behandlat sitt håravfall, återfår självförtroendet. Den positiva förändringen spiller sedan över på relationen med hans son, och deras gemensamma upplevelser på Tottenhams matcher.

Elithair marknadsförs som världens största klinik för hårtransplantationer, och samarbetet kommenteras varmt av klubbens intäktschef Ryan Norys:

– Vi hade inte kunnat välja en bättre partner än Elithair för att engagera vår supporterbas, säger han i ett pressmeddelande.

Tottenham ligger för närvarande femma i Premier League och ställs mot rivalen Arsenal på bortaplan på söndag.