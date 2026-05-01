Spurs-tränarens utspel: ”Måste tysta rösterna”
Tottenham Hotspur kämpar för sin överlevnad i Premier League.
Nu vill huvudtränaren Roberto De Zerbi att laget slutar tänka i negativa banor.
– Den viktigaste utmaningen, säger italienaren enligt BBC.
Tottenham Hotspur tog årets första seger senast mot Wolverhampton. Londonklubben ligger fortfarande på nedflyttningsplats inför helgens ödesmatch mot Aston Villa.
Under fredagens presskonferens var Spurs-tränare Roberto De Zerbi tydlig med vad som behövdes för att vända på den negativa trenden.
– Den viktigaste utmaningen nu är att tysta rösten inom oss, inom spelarna, inom personalen och fansen, säger De Zerbi enligt BBC och fortsätter:
– Den här rösten framkallar negativa tankar och rösten säger att vi har otur, vi har för många skador. Vi förlorade Xavi Simons och han var i de två senaste matcherna en av de viktigaste spelarna för oss.
Italienaren uppmanar i stället att fortsätta kämpa i slutskedet av säsongen.
– Det är som om vi alla gråter och är nedflyttade. Nej, inte än. Vi måste dö på planen.
Matchen mellan Aston Villa och Tottenham Hotspur startar klockan 20.00 på söndag.
