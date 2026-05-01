Spurs-tränarens utspel: ”Måste tysta rösterna”

Tottenham Hotspur kämpar för sin överlevnad i Premier League.

Nu vill huvudtränaren Roberto De Zerbi att laget slutar tänka i negativa banor.

Tottenham Hotspur tog årets första seger senast mot Wolverhampton. Londonklubben ligger fortfarande på nedflyttningsplats inför helgens ödesmatch mot Aston Villa.

Under fredagens presskonferens var Spurs-tränare Roberto De Zerbi tydlig med vad som behövdes för att vända på den negativa trenden.

– Den viktigaste utmaningen nu är att tysta rösten inom oss, inom spelarna, inom personalen och fansen, säger De Zerbi enligt BBC och fortsätter:

– Den här rösten framkallar negativa tankar och rösten säger att vi har otur, vi har för många skador. Vi förlorade Xavi Simons och han var i de två senaste matcherna en av de viktigaste spelarna för oss.

Italienaren uppmanar i stället att fortsätta kämpa i slutskedet av säsongen.

– Det är som om vi alla gråter och är nedflyttade. Nej, inte än. Vi måste dö på planen.

Matchen mellan Aston Villa och Tottenham Hotspur startar klockan 20.00 på söndag.