Succé för Ekitiké – när Liverpool slog Newcastle

Liverpool har vunnit sin första ligamatch under 2026.

Detta efter att Newcastle besegrades med 4–1.

Två av målen låg Hugo Ekitiké bakom.

Foto: Alamy

Liverpool har haft en knackig start på året. Tränaren Arne Slot har varit ifrågasatt efter att inte ha tagit en seger i Premier League sedan den 27 december.

Under lördagen stod Newcastle United för motståndet där Anthony Elanga fanns med från start.

Det var Newcastle som tog ledningen genom Anthony Gordon. Strax innan halvtidsvila slog Liverpool-anfallaren Hugo Ekitiké till med två mål inom loppet av två minuter och hemmalaget hade vänt.

– Hugo Ekitike har vänt upp och ner på den här matchen, säger BBC-reportern Ciaran Kelly.

I den andra halvleken blev det mer av samma vara för Liverpool. Florian Wirtz satte 3–1 och Ibrahim Konaté satte dödsstöten med knappa minuten kvar av matchen. Slutresultatet skrevs till 4–1.

Liverpool tog därmed sin första Premier League-seger för 2026.



