Succén fortsätter – Gyökeres nominerad till nytt pris

Han vann det förra gången.

Nu är Viktor Gyökeres åter nominerad till priset som månadens spelare i Premier League.

Foto: Alamy

Viktor Gyökeres, 27, fortsätter att briljera i Arsenal och har gjort flest mål i hela Premier League efter årsskiftet.

Under februari månad slog han till med två mål mot Sunderland och lika många fullträffar i derbyt mot Tottenham Hotspur.

För detta har han nu nominerats till ett nytt pris.

Det handlar om februari månads bästa spelare i den engelska högstaligan, som även Nico O’Reilly, Antoine Semenyo, Dango Ouattara, Virgil van Dijk och Benjamin Sesko är nominerade till.

Vinnaren utses genom en omröstning av supportrar och kommer att offentliggöras nästa vecka. I januari vann Viktor Gyökeres priset som månadens spelare i Premier League.