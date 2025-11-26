Svaret om mardröms-formen: ”Orimligt”

Liverpool fortsätter att förlora.

Nu talar tränaren Arne Slot ut om mardrömsstarten på säsongen.

– Det är otroligt, säger han enligt The Guardian.

Foto: Alamy

Den regerande Premier League-mästaren Liverpool har fått en fiaskostart på säsongen. ”The Reds” ligger på en 12:e plats i tabellen efter 12 omgångar, och har bara vunnit en av de senaste sju ligamatcherna.

Inför Champions League-mötet med PSV under onsdagskvällen har Liverpool två raka 3–0-förluster i ryggen (mot Manchester City och Nottingham Forest, reds. anm.). Nu talar tränaren Arne Slot ut om den tunga starten på säsongen.

– Orimligt, nästan. Något jag inte förväntade mig att vara med om, inte på någon klubb jag arbetade på och ännu mindre om du är manager för Liverpool. Det är otroligt, säger han enligt The Guardian.

Foto: Alamy

– Det är oväntat för klubben, för mig, för alla, men vi arbetar också på en klubb där om du någonsin behöver möta något sådant här är kanske detta den bästa klubben att göra det i eftersom ju svårare det blir på en klubb som denna desto mer håller vi ihop, desto mer försöker vi göra de saker som Liverpool vanligtvis uppnår, fortsätter Slot.

Liverpool tar emot PSV med start klockan 21:00 i kväll.