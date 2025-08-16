Svenskmöte i premiären – Bergvall och Ekdal från start
Tottenham Hotspur tar emot Burnley denna lördag.
Direkt i premiären så bjuds vi på ett svenskmöte.
Detta då såväl Lucas Bergvall som Hjalmar Ekdal startar.
Premier League är igång igen och redan i denna premiäromgång så bjuds vi på ett svenskmöte.
Tottenham Hotspur tar emot Burnley denna lördag och i hemmalaget startar Lucas Bergvall, medan i bortalaget tar Hjalmar Ekdal plats i elvan.
STARTELVOR:
Tottenham: Vicario – Porro – Romero – van de Ven – Spence – Bergvall – Gray – Kudus – Sarr – Johnson – Richarlison
Burnley: Dubravka – Walker – Estéve – Ekdal – Hartman – Laurent – Cullen – Sonne – Mejbri – Anthony – Foster
