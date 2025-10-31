Thomas Frank om Kulusevski: ”Vi jobbar hårt”

Tottenham ställs mot Chelsea på lördag.

Då bekräftar Spurs-tränaren Thomas Frank att Cristian Romero och Destiny Udoge är tillgängliga.

Samtidigt ger han besked om Dejan Kulusevskis status.

Foto: Alamy

Tottenham Hotspur ställs mot Chelsea i ett Londonderby på lördag. Inför matchen bekräftar tränaren Thomas Frank en förstärkning i backlinjen.

Både vänsterbacken Destiny Udoge och mittbacken Cristian Romero har inte spelat sedan den 4 oktober. Nu är duon tillgänglig inför stormötet.

– Om han (Romero) hade varit tillräckligt frisk hade han varit involverad på onsdagen (matchen mot Newcastle), så han är redo att vara involverad imorgon och vi får se hur mycket, säger Frank enligt Sky Sports.

När det gäller Dejan Kulusevski, som har varit borta under en längre tid, är danskens besked att han inte är åter i träning.

– Ännu inte på gräset. Vi jobbar hårt för att få honom i form så snart som möjligt. säger Frank.

Den svenske Spurs-mittfältaren tvingades till operation i somras och har inte spelat på hela säsongen.

Matchen mellan Tottenham och Chelsea drar i gång 18.30 på lördagen.



