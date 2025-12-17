Tidigare Premier League-talang död – blev 21 år

Den tidigare Wolves-talangen Ethan McLeod är död.

Spelaren avled i en bilolycka i går kväll.

Han blev 21 år.

Foto: Alamy

Den engelska amatörklubben Macclesfield FC skakas av en tragedi. Anfallaren Ethan McLeod, som är fostrad i Premier League-klubben Wolverhampton Wanderers, avled i en bilolycka under tisdagskvällen på väg hem efter Macclesfield bortamatch mot Bedford Town.

”Med de tyngsta av hjärtan och en överväldigande känsla av overklighet kan Macclesfield FC bekräfta bortgången av den 21-årige anfallaren Ethan McLeod. När han reste tillbaka från Bedford Town i går kväll var Ethan involverad i en bilolycka på M1 som tragiskt tog hans liv”, skriver klubben i ett uttalande.

With the heaviest of hearts and an overwhelming sense of surrealism that Macclesfield FC can confirm the passing of 21-year-old forward Ethan McLeod.



Travelling back from Bedford Town last night, Ethan was involved in a car accident on the M1 which tragically took his life.… pic.twitter.com/DWpTqVuFzT — Macclesfield FC (C) (@thesilkmen) December 17, 2025

Olyckan inträffade runt klockan 22:40 brittisk tid enligt medieuppgifter. McLeods Mercedes ska ha kört in i en barriär skriver BBC.

”Ethan var en otroligt talangfull och respekterad medlem av vårt A-lag, som hade hela livet framför sig. Men mer än så fick Ethans smittande personlighet alla han kom i kontakt med att tycka om honom. Genom att ge sitt allt i allt han gjorde, uppmanade Ethan oss alla att vara vårt bästa – både på och utanför planen. Ethans professionalism och obevekliga arbetsmoral inspirerade alla, och hans livsglädje fick oss alla att le – även under de mörkaste dagarna.”, skriver Macclesfield.

”Nyheterna om Ethans bortgång har förkrossat hela vår klubb och inga ord kan uttrycka den enorma känsla av sorg och förlust vi känner nu. De djupa mentala ärren från Ethans bortgång kommer utan tvekan aldrig att läka – men en sak är säker, och det är att Ethans levande arv aldrig kommer att blekna, oavsett hur mycket tid som går i framtiden. Ethan kommer att leva i våra hjärtan och sinnen för evigt och oavsett vad framtiden håller, kommer hans unika leende som förtrollade oss alla aldrig att bli bortglömt. Våra djupaste kondoleanser går till Ethans familj och vänner vid denna djupt traumatiska tidpunkt, tillsammans med ett löfte om att ge så mycket stöd vi kan till dem som behöver det. Må du vila i frid, Ethan – du kommer alltid att vara en Silkman.”

Ethan McLeod slog sig aldrig in i Wolves A-lag. 2024 lämnade han klubben permanent för Rushall.