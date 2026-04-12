Tillbaka från skada – Ellborg ser ut att bänkas

Melker Ellborg ser ut att förpassas till bänken mot Tottenham.

Sunderlands förstemålvakt Robin Roefs är nämligen tillbaka från skada.

Det bekräftar lagets tränare Régis Le Bris.

Melker Ellborg värvades från Malmö FF till Sunderland i vintras och sågs då som reserv till förstekeepern Robin Roefs. Efter att nederländaren drabbades av en lårskada fick 22-åringen förtroendet mellan stolparna.

Svensken har därefter stått i fyra tävlingsmatcher för Sunderland. Nu är frågan om det blir några fler den här säsongen.

Sunderlands tränare Régis Le Bris bekräftade på en presskonferens att Roefs är redo att medverka mot Tottenham under söndagen.

Enligt tränaren är Jocelin Ta Bi, Romaine Mundle, Bertrand Traoré, Simon Moore, Dan Ballard och Nilson Angulo inte redo att medverka mot Spurs.

– Resten av laget är tillgängliga, menar Le Bris på presskonferansen.

Det kan tala för att den unga målvakten bänkas mot Spurs. Matchen har avspark klockan 15:00.