Tok-sågar Amorim efter utspelet: ”Knappt kompetent”

Rúben Amorim gick till attack mot Manchester United.

Nu sågas ”The Red Devils”-bossen av Jamie Carragher.

– Han är inte tillräckligt bra, säger han i Sky Sports.

Foto: Alamy

Det var efter 1–1-resultatet mot storrivalen Leeds i går, söndag, som Manchester United-tränaren Rúben Amorim antydde missnöje. Portugisen, som har basat över den engelska storklubben sedan i slutet av 2024, röt till på presskonferensen efter poängtappet.

– Jag kom hit för att vara manager, inte bara tränare, sa Amorim.

Nu får Manchester United-tränaren hård kritik av den engelska TV-experten och tidigare storspelaren Jamie Carragher.

– Han är inte tillräckligt bra. Han är inte tillräckligt bra för att vara Manchester Uniteds tränare. Just nu är han knappt kompetent nog att vara en Premier League-tränare. Det är inte för att vara respektlös mot Amorim, säger han i Sky Sports och fortsätter:

Carragher. Foto: Alamy

– Han har varit där i mer än 12 månader nu och jag tror att nästan alla tränare i Premier League skulle titta på Manchester United och tänka ”jag skulle få fler poäng än så.”

Manchester United ligger på sjätteplats i Premier League-tabellen efter 20 spelade matcher. Under fjolårssäsongen slutade ”The Red Devils” på 15:e plats under Amorim, klubbens sämsta placering någonsin.