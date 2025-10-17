Tottenham bekräftar: Bissouma med ny skada

Yves Bissouma blir borta i flera veckor.

Tottenham-mittfältaren har drabbats av en ny skada efter att nyligen ha gjort comeback i Malis landslag.

Tottenham får klara sig utan Yves Bissouma en tid framöver. Mittfältaren, som missat säsongsinledningen på grund av skador, gjorde nyligen comeback med Malis landslag – men åkte på en ny smäll.

– ”Biss” hade tyvärr en situation med landslaget, och jag tror att alla såg det. Han åkte på en ligamentskada i ena foten. Det kommer att hålla honom borta i veckor, säger tränaren Ange Postecoglou enligt Reuters.

Bissouma har ännu inte spelat för Tottenham den här säsongen och väntas nu missa flera matcher till.