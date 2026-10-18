Klartecken för Kulusevski: ”En av de bästa nyheterna”

Dejan Kulusevski är tillbaka efter över 500 dagar borta.

Svensken finns med i Tottenhams trupp mot Coventry på måndag.

– En av de bästa nyheterna, säger Roberto De Zerbi.

Foto: Bildbyrån

Den senaste gången Dejan Kulusevski spelade en tävlingsmatch var i maj 2025. Sedan dess har en knäskada, som krävt två operationer, hållit honom borta från planen.

Nu närmar sig comebacken. Tottenhams tränare Roberto De Zerbi har bekräftat att svensken är med i truppen till måndagens match mot Coventry City.

– Kulusevski kommer att finnas med på bänken. Läkarteamet har gett klartecken. Det är en av de bästa nyheterna sedan segern mot Everton förra säsongen, säger tränaren på en presskonferens.

Bergvall borta

Samtidigt får Tottenham klara sig utan en annan svensk. Lucas Bergvall skadade knät i förra matchen och missar mötet med Coventry.

– Lucas fick problem redan i början av matchen i Manchester. Han spelade klart matchen, men dagen efter kom han till läkarteamet. Jag tror att han blir borta i ungefär två veckor, säger De Zerbi.