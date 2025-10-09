Tottenham bekräftar: Miljardbelopp pumpas in

Det pumpas in 1,26 miljarder kronor till Tottenham.

Det bekräftar klubben på sin officiella hemsida.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

För ungefär en månad sedan stod det klart att Tottenham-toppen Daniel Levy lämnar efter nästan 25 år i klubben.

Kort därpå kom uppgifterna att Tottenhams majoritetsägare ENIC, med affärspampen Joe Lewis i spetsen, planerade att pumpa in 100 miljoner pund i Londonklubben.

Under torsdagen bekräftar Spurs på sin officiella hemsida att Lewis-familjen går in med just 100 miljoner pund, vilket motsvarar drygt 1,26 miljarder kronor.

”Som jag sa för några veckor sedan ligger vårt fokus på stabilitet och att ge ledningsgruppen möjlighet att leverera på klubbens ambitioner. Jag vet att familjen Lewis också är ambitiös inför framtiden. Dagens kapitalåtagande återspeglar den ambitionen och jag vill tacka dem för deras fortsatta stöd. Vi kommer att fortsätta göra allt vi kan för att säkerställa att Vinai och hans team får bästa möjliga stöd för att föra klubben framåt.”, säger Spurs-ordföranden Peter Charrington på klubbens hemsida.

Spurs ligger på en tredjeplats i Premier League-tabellen.