Så startar Mjällby och HBK

Nu har startelvorna presenterats.

De regerande mästarna Mjällby AIF har fått en trög start på den allsvenska säsongen. Blekingeklubben kommer senast från ett kryss mot Gais och ligger inför kvällens match på en elfte plats.

Under måndagen gästar Halmstads BK som kryssade senast mot Hammarby.

Matchen startar 19.00.

Startelvor:

Mjällby: Wallinder – Miettinen, Norén, Iqbal – Granath, Malachowski Thorell, Gustavsson, Stroud – Kjær, Bergström, Manneh

Halmstads BK: Lykke – Boman, Gregor, Wallentin, Tougjas – Damnjanovic, Allansson – Arvidsson, Liimatta, Kapsimalis – Faraj