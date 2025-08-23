Tottenham besegrade City – tung dag för Trafford

Tottenham besegrade Manchester City på bortaplan under lördagen.

Matchen slutade 2-0.



Manchester City tog emot Tottenham i Premier Leagues andra omgång. Svensken Lucas Bergvall fick inleda matchen på bänken efter att ha fått starta premiären.



Första halvtimmen var relativt jämn men det var hemmalaget som skapade den farligaste målchansen.



Manchester City åkte på en tidig smäll när nyförvärvet Rayan Aït-Nouri tvingades kliva av efter 20 minuter i sin hemmadebut. Han ersattes av Nathan Aké.



I den 35:e matchminuten tog Tottenham ledningen. En långboll nickskarvades fram till Richarlison, som spelade in bollen framför mål där Brennan Johnson stötte in 1–0. Målet granskades av VAR för en möjlig offside på Richarlison, men blev godkänt.



Manchester Citys målvakt hade ingen bra första halvlek. Vid ett tillfälle kunde han lika gärna ha åkt ut efter att kommit ut helt fel i en situation där han knäade Kudus i magen. Men ingen åtgärd blev det.



Kort därefter slog han en felpassning i eget straffområde som Tottenham tog vara på. Palhinha tryckte dit 2-0.



Ställningen var 2-0 till gästerna i halvtid.



Det blev inga fler mål i den andra halvleken även om Manchester City hade gott om chanser. Tottenham höll undan och stod för en stark andra halvlek.



Lucas Bergvall kom in i den 86:e minuten.



Startelvorna:

Manchester City: Trafford – Lewis, Stones, Dias, Aït-Nouri – Nico, Reijnders – Bobb, Cherki, Marmoush – Haaland



Tottenham: Vicario – Pedro Porro, Romero, van de Ven, Spence – Palhinha, Sarr, Bentancur – Kudus, Richarlison, Johnson