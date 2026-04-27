Uppgifter: Newcastle ute efter Bayern München-stjärnan

Nicolas Jackson kommer inte att stanna kvar i Bayern München efter säsongen.

Nu kan en flytt till Newcastle United vara aktuell för senegalesen.

Detta om man får tro rapporter från TalkSport.

Efter två säsonger i Chelsea lånades Nicolas Jackson ut till Bayern München inför den här säsongen. Med 29 matcher, tio mål och fyra assist för den tyska storklubben ser det dock inte ut att bli någon fortsättning i München för Senegalesen efter säsongen.

Så sent som i går bekräftade Bayerns sportchef Max Eberl att de sannolikt inte kommer att utnyttja den köpoption som finns inskriven i avtalet.

– Vi har spelare som Nicolas Jackson där vi inte behöver utnyttja optionen eftersom han inte nått upp i antalet matcher. Det ser ut som att vi inte kommer att utnyttja optionen, sade Eberl.

Därmed ser alltså Jackson ut att återvända till Chelsea, där han är kontrakterad fram till 2033. Lyssnar man till uppgifter från TalkSport behöver han dock inte bli långvarig i ”The Blues”.

Rapporterna gör nämligen gällande att Newcastle United har gett sig in i jakten på att värva 24-åringen. Mycket pekar i dagsläget på att tyske Nick Woltemade kommer att lämna klubben och Jackson görs nu aktuell för att ersätta honom.