Dif:s glädjebesked – Nino Zugelj tillbaka i träning

Han har varit skadad sedan i början av mars.

Nu är Nino Zugelj tillbaka i träning med Djurgården.

I dag var yttern åter ute på Kaknäs träningsplan.

I går, söndag, tappade Djurgården sin 1-0-ledning till lika i derbyt mot Hammarby.

I dag, måndag, var därför andelen spelare ute på Kaknäs träningsplan decimerad. Flera av startspelarna i derbyt höll till inne i gymmet medan de som inte spelade matchen tränade på som vanligt.

En av de som varken spelade derbyt eller tränade fullt med Blåränderna i dag var Nino Zugelj. Däremot var yttern, som varit skadad sedan cupmötet med Brommapojkarna i början av mars, åter ute på planen.

Där ska han, enligt Expressen, ha tränat vid sidan av sina lagkamrater där han genomförde några bollövningar samt ett antal löpningar.

En annan spelare som inte fanns med i lagträningen var Oskar Fallenius, detsamma gäller Daniel Stensson. Däremot var Mikael Anderson, Santeri Haarala och Adam Ståhl med hela passet.