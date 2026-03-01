TV: Tottenham föll igen – supportrarna skrek på avgång

Tottenham föll med 1–2 borta mot Fulham.

Supportrarna ropade på ägarens avgång under matchen.

Foto: Bildbyrån



Igor Tudor fick en tuff start som Spurs-tränare efter förlusten mot Arsenal i derbyt förra veckan, och situationen förbättrades inte mot Fulham.



Hemmalaget tog tidigt ledningen genom Harry Wilson och Alex Iwobi utökade till 2–0 efter drygt 30 minuter.

Tottenham reducerade genom Richarlison efter drygt en timmes spel, men det räckte inte. Förlusten gör att Tottenham ligger kvar på 16:e plats i Premier League.



Supportrarna uttryckte sin frustration med skanderanden mot ägarbolaget ENIC och krävde tillbaka sitt Tottenham.

Nästa match för Tottenham väntar hemma mot Crystal Palace.

Startelvor:

Fulham: Leno – Tete, Diop, Ughelumba, Sessegnon – Iwobi, Berge, Wilson, Smith-Rowe, Bobb – Jiménez

Tottenham: Vicario – Porro, Dragusin, van de Ven, Gray – Gallagher, Bissouma, Palhinha, Simons – Kolo Muani, Solanke