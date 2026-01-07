Tottenham i sorg – klubblegenden har gått bort

Tottenham Hotspur är i sorg.

Klubblegenden Martin Chivers har gått bort.

Han blev 80 år gammal.

Foto: Alamy

Premier League-klubben Tottenham Hotspur är i sorg.

Londonklubben kommer denna onsdagskväll med det dystra beskedet att klubblegenden Martin Chivers har gått bort.

Chivers som blev 80 år gammal vann ligacupen två gånger med Spurs och Uefa cupen en gång. Totalt gjorde han 174 mål på 367 matcher för klubben.

”Vi framför våra djupaste medkänslor till Martins familj, vänner och tidigare lagkamrater i denna otroligt sorgliga tid”, skriver klubben via X.

Tottenham meddelar även att deras spelare kommer att bärga sorgeband under kvällens match mot Bournemouth.