Tottenham-tränarens nya ord om Kulusevski

Dejan Kulusevski har inte spelat fotboll på flera månader.

Det ser han heller inte ut att göra under den närmaste framtiden.

– När de är nära att vara tillbaka i truppen ger jag mer information, säger Spurs-tränaren Thomas Frank enligt BBC.

Foto: Bildbyrån

Sist Dejan Kulusevski, 25, spelade fotboll med sitt Tottenham Hotspur var i början av maj. Sedan dess har han gått skadad och när han väntas vara tillbaka står ännu inte klart.

Enligt flera brittiska medier skulle svensken vara aktuell för en comeback i december. Det ser däremot inte ut att hända. Lyssnar man till Spurs-tränaren Thomas Franks ord om Kulusevski och Dominic Solanke ser ingen av dem ut att vara nära en återkomst till planen i dagsläget.

– Nej, när de är nära att vara tillbaka i truppen, så ger jag mer information, säger Frank enligt BBC.

Dejan Kulusevski står totalt sett noterad för spel i 146 matcher med Tottenham Hotspur i vilka han har gjort 25 mål och 30 assist.