Tottenhams kollaps i derbyt – efter mardrömshalvlek

Tottenham är en poäng från nedflyttning i Premier League.

Ikväll förlorade man med 1-3 efter en mardrömshalvlek mot Crystal Palace.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagskvällen väntade en tuff match där viktiga poäng stod på spel för Tottenham när de tog emot Crystal Palace på hemmaplan.

Det hade inför rapporterats om att Spurs nya tränare Igor Tudor redan är under press, detta efter två förlorade matcher sedan han tog över efter Thomas Frank.





Efter knappa halvtimmen såg det ut som att gästerna, Crystal Palace, fick en tidig ledning. Men efter VAR-granskning dömdes målet bort då Sarr var offside.



Istället var det Tottenham som tog ledningen kort därefter efter att Dominic Solanke styrt in Archie Grays inlägg till 1–0.

Glädjen blev dock kortvarig.



I den 35:e minuten rev Micky van de Ven ner Sarr som var på väg mot ett friläge. Spurs-backen visades ut och bortalaget tilldelades straff. Sarr stegade själv fram och kvitterade från elva meter.



Det blev värre för Spurs innan den första halvleken var över. Jørgen Strand Larsen petade in Adam Whartons passning och skickade in till 2-1 till gästerna. I den sjätte tilläggsminuten av den första halvleken utökade de även till 3-1 genom Sarr.



När halvleken var slut kunde de höras burop inne på arenan samt att TV-bilder visade att supportrar lämnar arenan.



I den andra halvleken kom Spurs ut och gjorde vad de kunde. De skapade några lägen men kom inte till tillräckligt bra avslut.



Matchen slutade 1-3 och krisen är ett faktum. Tottenham är endast en ynka poäng från nedflyttningsstrecket.





Startelvor:

Tottenham: Vicario – Porro, Danso, Van de Ven, Souza – Gray, Palhinha, Sarr – Kolo Muani, Solanke, Tel

Crystal Palace: Henderson – Muñoz, Canvot, Richards, Riad, Mitchell -Wharton, Kamada – Sarr, Guessand – Strand Larsen.