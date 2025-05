Trista beskedet – Kulusevski har opererats

Det var i helgens match mot Crystal Palace som Dejan Kulusevski tvingades till byte.

Nu konstaterar Tottenham Hotspur att det rör sig om en ny skada för svensken – som även har opererats.

”Vi är alla med dig, Deki”, skriver Spurs på X.



Dejan Kulusevski tvingades av redan efter en kvart mot Crystal Palace i helgen.



Efter det gick Spurs-tränaren Ange Postecoglou ut med försiktigt positiva besked kring svensken inför nästa veckas Europa League-final.



Då var Postecoglou nämligen hoppfull om att det inte skulle röra sig om något allt för allvarlig kring svensken.



Idag går klubben ut med annan information.



Under onsdagskvällen meddelar de att Dejan Kulusevski drog på sig en skada mot Crystal Palace.



Efter konsultation med specialister har mittfältaren genomgått en operation under onsdagen och kommer nu att påbörja sin rehabilitering.



”Vi är alla med dig, Deki”, skriver Spurs på X.

We can confirm that Dejan Kulusevski suffered an injury to his right patella in our Premier League fixture against Crystal Palace last weekend.

Following further specialist consultation, the midfielder has undergone surgery today and will commence his rehabilitation with our… pic.twitter.com/haC3MThcMd

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 14, 2025