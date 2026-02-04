Trots infekterade flytten – Isak bland Newcastles bästa värvningar

Alexander Isaks flytt ifrån Newcastle är fortfarande kännbar.

The Telegraph rankar honom som klubbens tredje bästa värvning sedan det saudiska uppköpet.

” Newcastle försöker fortfarande anpassa sig till livet utan Isak”, skriver tidningen.

Foto: Alamy

REPOERTER: JAKOB BERGELV

Sedan 2021 äger den saudiska fonden PIF (Public Investment Fund) 85 procent av Newcastle United. Sedan dess har ”The Magpies” åtnjutit både resultat på planen och namnkunniga nyförvärv.

Den kanske största värvningen kom ett år efter inköpet. Det var då Newcastle betalde drygt 700 miljoner svenska kronor till Real Sociedad för den svenska anfallaren Alexander Isak.

Efter tre framgångsrika säsonger flyttade 26-åringen vidare till Liverpool, i en affär värd drygt 1,5 miljarder kronor. Isaks drömflytt gjorde honom även hatad av sina gamla supportar i Newcastle.

Men trots den infekterade övergången rankas han högt. Luke Edwards från The Telegraph har utnämnt Isak till Newcastles tredje bästa värvning sedan saudierna tog över klubben för snart fem år sedan.

”Att Newcastle fortfarande försöker anpassa sig till livet utan Isak visar hur bra han var under sina tre säsonger på St James´ Park”, skriver Edwards.

Alexander Isak är endast omsprungen av Bruno Guimarães och Dan Burn i rangordningen, två spelare som allt jämnt är kvar i klubben. Listan innehåller även en till svensk i form av Anthony Elanga, som återfinns först på plats 19 av totalt 24 spelare.

”Han riskerar att bli en dyr flopp” skriver Edwards om 23-åringen.

Alexander Isak svarade för 62 mål på 109 matcher för Newcastle United. Hans sejour i Liverpool har så här långt varit desto mörkare och 26-åringen återhämtar sig just från en allvarlig skada i benet.