Tsimikas öppnar för återkomst: ”Älskar allt med Liverpool”

Efter en tuff höst i Roma utesluter inte Kostas Tsimikas en återförening med Liverpool.

– Nästa år är en annan historia, säger han i en intervju med The Athletic.

Kostas Tsimikas lämnade Liverpool inför säsongen för att få mer speltid i Roma. Men vistelsen i Serie A har blivit svårare än han väntat sig. Den 29-årige greken har hittills spelat sex ligamatcher och fyra Europa League-framträdanden, men har haft svårt att etablera sig i startelvan.

Från Italien följer Tsimikas Liverpools defensiva situation noga – och hoppas att det kan öppna för en återkomst. I en intervju med The Athletic berättar han om sin saknad.

– Jag saknar staden. Jag bodde där i fem år. Jag älskar allt med Liverpool. De har en speciell plats i mitt hjärta, säger han i en intervju med The Athletic.

– Människorna är väldigt vänliga och alltid stöttande. Jag vill allt för den klubben. Jag var den grekiske Scousern och kommer alltid vara det, fortsätter han.

Tsimikas beskriver sig själv som ”den grekiske Scousern” och utesluter inte en comeback till England.

– Man vet aldrig. Det viktigaste är att vara frisk, träna hårt och spela fler matcher. Nästa år är en annan historia, säger han.